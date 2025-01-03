СБУ: Губернатор Самарської області отримав підозру. Допомагав окупантам в Україні

В'ячеслав Федорищев (Фото: ресурси росіян)

Служба безпеки України в Кіровоградській області повідомила про підозру губернатору Самарської області Росії В'ячеславу Федорищеву. Як повідомили у пресслужбі, його підозрюють у фінансуванні терористичної діяльності окупаційної армії РФ в Україні.

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Правоохоронці встановили, що Федорищев постачав ударні дрони та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) росіянам, які воюють проти України. Крім того, він особисто неодноразово приїжджав на окуповані території Донецької та Луганської областей, щоб передати це й іншу "допомогу" окупантам (бронежилети, ударні дрони, продукти, авто).

За даними слідства, самарський губернатор з початку 2024 року кожен місяць надавав допомогу 30-й окремій мотострілецькій бригаді, яка воює у Донецькій області. Це були авто, спорядження й обладнання не менше ніж на один млн рублів ($9000).

Зазначається, що на підставі зібраних доказів Федорищеву заочно повідомили про підозру у фінансуванні дій, що вчинені з метою повалення конституційного ладу в Україні. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 10 років.