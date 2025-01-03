СБУ: Губернатор Самарской области получил подозрение. Помогал оккупантам в Украине

Вячеслав Федорищев (Фото: ресурсы россиян)

Служба безопасности Украины в Кировоградской области сообщила о подозрении губернатору Самарской области России Вячеславу Федорищеву. Как сообщили в пресс-службе, его подозревают в финансировании террористической деятельности оккупационной армии РФ в Украине.

Правоохранители установили, что Федорищев поставлял ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) россиянам, воюющим против Украины. Кроме того, он лично неоднократно приезжал на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, чтобы передать это и другую "помощь" оккупантам (бронежилеты, ударные дроны, продукты и авто).

По данным следствия, самарский губернатор с начала 2024 года каждый месяц оказывал помощь 30-й отдельной мотострелковой бригаде, воюющей в Донецкой области. Это были авто, снаряжение и оборудование не менее чем на 1 млн рублей ($9000).

Отмечается, что на основании собранных доказательств Федорищеву заочно сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью свержения конституционного строя в Украине. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 10 лет.