СБУ: Губернатор Самарской области получил подозрение. Помогал оккупантам в Украине
Служба безопасности Украины в Кировоградской области сообщила о подозрении губернатору Самарской области России Вячеславу Федорищеву. Как сообщили в пресс-службе, его подозревают в финансировании террористической деятельности оккупационной армии РФ в Украине.
Правоохранители установили, что Федорищев поставлял ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) россиянам, воюющим против Украины. Кроме того, он лично неоднократно приезжал на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, чтобы передать это и другую "помощь" оккупантам (бронежилеты, ударные дроны, продукты и авто).
По данным следствия, самарский губернатор с начала 2024 года каждый месяц оказывал помощь 30-й отдельной мотострелковой бригаде, воюющей в Донецкой области. Это были авто, снаряжение и оборудование не менее чем на 1 млн рублей ($9000).
Отмечается, что на основании собранных доказательств Федорищеву заочно сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью свержения конституционного строя в Украине. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 10 лет.
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