СБУ: Посадовці Міноборони розікрали 1,5 млрд на снарядах для ЗСУ. Джерело назвало прізвища

Правоохоронці заявили про розкрадання майже 1,5 млрд грн на мінометних пострілах. Фігуранти отримали підозри

Служба безпеки України і Офіс генпрокурора заявили, що посадовці Міноборони та їхні спільники розкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.

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Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що серед фігурантів – Олександр Лієв, який був керівником департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Також обшуки пройшли і в чинного керівника цього департаменту Тоомаса Накхура і в керівника "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва.

СБУ заявила, що за сприяння Міноборони викрито схему розкрадання держкоштів під час закупівлі боєприпасів.

За даними слідства, до оборудки причетні колишні та чинні високопосадовці оборонного відомства та очільники афілійованих компаній, які нібито намагалися вкрасти майже 1,5 млрд грн на придбанні 100 000 мінометних пострілів для ЗСУ.

У серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал".

Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом, а після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

Однак, як стверджують в СБУ, та не відправила жодного артснаряду до України, а отримані кошти "вивела у тінь", переказавши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків, заявили в СБУ.

Фото – СБУ

П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Зокрема, підозру отримали колишній та нинішній керівники департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

СБУ заявила, що затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за кордон, тож наразі він перебуває під вартою. У Міноборони уточнили, що це експосадовець їхнього відомства. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

Фото – СБУ