СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському монастирі УПЦ МП у Києві – джерело

СБУ (Ілюстрративне фото: пресслужба СБУ)

Уранці в середу, 18 вересня, у Свято-Введенському чоловічому монастирі Української православної церкви Московського патріархату в Києві проходять обшуки. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в правоохоронних органах.

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Слідчі дії проводять оперативники Служби безпеки України.

За словами співрозмовника, обшуки проходять у місцевих монахів в межах кримінального провадження про розповсюдження російської пропаганди, а також щодо підтримки агресії РФ проти України.

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Станом на 20 серпня за матеріалами СБУ було відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священників УПЦ МП.

21 серпня СБУ повідомила про викриття у Вінницькій області настоятеля храму УПЦ МП, який, за версією слідства, вихваляв Путіна, виправдовував агресію проти України та очікував приходу РФ.

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