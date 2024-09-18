СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському монастирі УПЦ МП у Києві – джерело
Уранці в середу, 18 вересня, у Свято-Введенському чоловічому монастирі Української православної церкви Московського патріархату в Києві проходять обшуки. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в правоохоронних органах.
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Слідчі дії проводять оперативники Служби безпеки України.
За словами співрозмовника, обшуки проходять у місцевих монахів в межах кримінального провадження про розповсюдження російської пропаганди, а також щодо підтримки агресії РФ проти України.
- Станом на 20 серпня за матеріалами СБУ було відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священників УПЦ МП.
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