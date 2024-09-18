СБУ проводит обыски в Свято-Введенском монастыре УПЦ МП в Киеве – источник

СБУ (Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ)

Утром в среду, 18 сентября, в Свято-Введенском мужском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве проходят обыски. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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Следственные действия проводятся оперативниками Службы безопасности Украины.

По словам собеседника, обыски проходят в местных монахов в рамках уголовного производства по распространению российской пропаганды, а также по факту поддержки агрессии РФ против Украины.

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

21 августа СБУ сообщила о разоблачении в Винницкой области настоятеля храма УПЦ МП, который, по версии следствия, восхвалял Путина, оправдывал агрессию против Украины и ожидал прихода РФ.

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