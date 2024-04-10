СБУ затримала колишнього "регіонала" Лук'янова. Каже, що хотів втекти з України – фото

60-річного ексдепутата затримали поблизу прикордонного пункту пропуску в Одеській області, звідки він хотів виїхати до сусідньої країни

Владислав Лук'янов (Фото: Джерело LIGA.net у правоохоронних органах)

Служба безпеки України стверджує, що затримала колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів, який намагався втекти з України. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Владислава Лук'янова.

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60-річного ексдепутата затримали поблизу прикордонного пункту пропуску в Одеській області, повідомили в СБУ.

Звідти, як стверджують правоохоронці, Лук'янов намагався виїхати за кордон як особа непризовного віку.

За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після часткової окупації Бахмута Лук'янов нібито вирішив співпрацювати з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством.

Крім того, додає СБУ, ексдепутат надав спецслужбам ворога доступ до наявного обладнання, завдяки чому ФСБ змогла контролювати інтернет-активність місцевих жителів.

Сам Лук'янов переїхав на підконтрольну Україні територію й управляв компанією у віддаленому режимі, стверджують правоохоронці.

СБУ зазначила, що затриманий також розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ як "податки" та "збори", тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.

Йому повідомили підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. У разі доведення провини Лук'янову загрожує ув'язнення.

Фото з відкритих джерел

ДОВІДКА Лук’янов був одним із публічних спікерів команди експрезидента-втікача Лук’янов був одним із публічних спікерів команди експрезидента-втікача Віктора Януковича . У Раді VII скликання він брав участь у масових бійках у сесійній залі, коли "регіонали" протискали ратифікацію харківських угод, розблокування президії від БЮТ тощо. Після Майдану Лук’янов повернувся на Донбас, де навесні 2014 року підтримував бойовиків та сепаратистів під час захоплення ними органів влади.

11 березня 2024 року СБУ затримала Світлану Сікорську – дружину колишнього члена Партії Регіонів. Стверджується, що вона збирала інформацію про українські військові об'єкти та передавала її російським спецслужбам.

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