СБУ затримала колишнього "регіонала" Лук'янова. Каже, що хотів втекти з України – фото
Служба безпеки України стверджує, що затримала колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів, який намагався втекти з України. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Владислава Лук'янова.
60-річного ексдепутата затримали поблизу прикордонного пункту пропуску в Одеській області, повідомили в СБУ.
Звідти, як стверджують правоохоронці, Лук'янов намагався виїхати за кордон як особа непризовного віку.
За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після часткової окупації Бахмута Лук'янов нібито вирішив співпрацювати з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством.
Крім того, додає СБУ, ексдепутат надав спецслужбам ворога доступ до наявного обладнання, завдяки чому ФСБ змогла контролювати інтернет-активність місцевих жителів.
Сам Лук'янов переїхав на підконтрольну Україні територію й управляв компанією у віддаленому режимі, стверджують правоохоронці.
СБУ зазначила, що затриманий також розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ як "податки" та "збори", тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.
Йому повідомили підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. У разі доведення провини Лук'янову загрожує ув'язнення.
- 11 березня 2024 року СБУ затримала Світлану Сікорську – дружину колишнього члена Партії Регіонів. Стверджується, що вона збирала інформацію про українські військові об'єкти та передавала її російським спецслужбам.
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