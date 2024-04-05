СБУ заочно повідомила про підозру у держзраді "політексперту" з телеканалів Медведчука

У спецслужбі заявили, що підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини

Михайло Шпір (Фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Михайлу Шпіру, псевдоексперту каналів екслідера забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Шпіру повідомлено про підозру за чотирма статтями: про держзраду, колабораційну діяльність, пропаганду війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

За даними спецслужби, чоловік був "частим гостем" на телеканалах Медведчука, а у 2020 році втік до Москви. У червні 2023 року він уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Однак, за інформацією СБУ, за нові злочини йому загрожує суворіше покарання. Працівники спецслужби виявили докази співпраці Шпіра з російськими спецслужбами. Максимальне покарання, яке загрожує йому, — довічне ув'язнення.

У СБУ зазначили, що на початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російського диктатора Володимира Путіна в агресивній війні проти України. Після захоплення Росією Херсона Шпіра призначили так званим заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій у місцевій окупаційній адміністрації.

За даними спецслужби, саме він санкціонував підрив окупантами вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя. Крім цього, Шпір публічно закликав Генеральний штаб РФ скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах України, щоб повністю вивести їх з ладу. За це він отримав медаль від російського командування.

26 березня в СБУ повідомили про викриття та затримання російського поплічника, який діяв в угрупованні "Хортиця", яке тоді очолював нинішній головком Сирський.

28 березня українські спецслужбовці повідомили про затримання агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по військовому шпиталю та теплоелектростанції у Дніпрі.

У СБУ повідомили про затримання киянина, який, удаючи капелана, намагався приєднатися до однієї з бригад Десантно-штурмових військ та шпигувати за українськими захисниками.

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