СБУ заочно сообщила о подозрении в госизмене "политэксперту" с телеканалов Медведчука

В спецслужбе заявили, что подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории Херсонской области

Михаил Шпир (Фото: ресурс оккупантов)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Михаилу Шпиру, псевдоэксперту каналов экс-лидера запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Шпиру предъявлено подозрение по четырем статьям: о госизмене, коллаборационной деятельности, пропаганде войны и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

По данным спецслужбы, мужчина был "частым гостем" на телеканалах Медведчука, а в 2020 году сбежал в Москву. В июне 2023 года он уже получил заочный приговор за свои действия в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Однако, по информации СБУ, за новые преступления ему грозит более суровое наказание. Сотрудники спецслужбы обнаружили доказательства сотрудничества Шпира с российскими спецслужбами. Максимальное наказание, которое ему грозит, — пожизненное заключение.

В СБУ отметили, что в начале полномасштабного вторжения он публично поддержал российского диктатора Владимира Путина в агрессивной войне против Украины. После захвата Россией Херсона Шпира назначили так называемым заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций в местной оккупационной администрации.

По данным спецслужбы, именно он санкционировал подрыв оккупантами вышки украинских операторов мобильной связи и телерадиовещания, когда они сбегали с правобережья. Кроме того, Шпир публично призвал Генеральный штаб РФ скорректировать ракетные удары по энергообъектам Украины, чтобы полностью вывести их из строя. За это он получил медаль от российского командования.

26 марта в СБУ сообщили о разоблачении и задержании российского приспешника, действовавшего в группировке "Хортица", которую тогда возглавлял нынешний главком Сырский.

28 марта украинские спецслужбы сообщили о задержании агента РФ, который хотел скорректировать ракетный удар по военному госпиталю и теплоэлектростанции в Днепре.

В СБУ сообщили о задержании киевлянина, который, притворяясь капелланом, пытался присоединиться к одной из бригад Десантно-штурмовых войск и шпионить за украинскими защитниками.

Читайте также: Готовили удар по ВСУ в Одесской области. СБУ заявила, что взяла иностранцев — фото