СБУ заявила, що затримала псевдокапелана, який хотів шпигувати за українськими десантниками

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що затримала киянина, який під виглядом капелана намагався приєднатись до однієї з бригад Десантно-штурмових військ та шпигувати за українськими захисниками для російських спецслужб. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За даними спецслужби, в Києві затримано псевдокапелана, який планував шпигувати за місцями базування та переміщення українських десантників. Затриманий виявився головним спеціалістом одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації.

Як стверджує СБУ, чоловік хотів приєднатися до однієї з бойових бригад ДШВ та надалі мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів. Таким чином він прагнув збирати інформацію про озброєння, плани та операції десантників Збройних Сил України.

За даними спецслужби, щоб видати себе за капелана, затриманий зробив фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.

СБУ затримала киянина під час проходження ним співбесіди в штабі Командування українських десантників.

З'ясувалось, що посадовець був дистанційно завербований співробітником Головного розвідувального управління Генерального штабу РФ, зв'язок з яким він підтримував через анонімний чат у месенджері. За даними СБУ, російська спецслужба давала йому "випробувальні" завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В оприлюдненому СБУ відео, яке, ймовірно, киянин надсилав співробітнику російської спецслужби, чоловік доводить, що надана ним інформація реальна та називає українських десантників "рагулями", стверджує, "якщо ви знищите 50-100" з них, "при цьому знищивши систему управління з документації, комп'ютери, ви ускладните життя "рагулятині"". Затриманий каже, що "ми всі вас чекаємо, приходьте".

Киянину повідомлено про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину буде доведено, псевдокапелану загрожує довічне ув’язнення.

14 березня на Харківщині СБУ заявила, що затримала місцевого жителя, який готував диверсії на об'єктах Укрзалізниці та шпигував за українською армією.

Того ж дня СБУ повідомила про викриття у Миколаєві інформатора російської Федеральної служби безпеки.

25 березня СБУ заявила про затримання "крота", який намагався влаштуватися до Нацполіції та планував передавати росіянам інформацію насамперед про підрозділи Гвардії наступу.

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