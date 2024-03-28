СБУ заявила, что задержала псевдокапеллана, который хотел шпионить за десантниками ВСУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что задержала киевлянина, который под видом капеллана пытался присоединиться к одной из бригад Десантно-штурмовых войск и шпионить за украинскими защитниками для российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, в Киеве задержан псевдокапеллан, который планировал шпионить за местами базирования и перемещения украинских десантников. Задержанный оказался главным специалистом одного из департаментов Киевской областной военной администрации.

Как утверждает СБУ, мужчина хотел присоединиться к одной из боевых бригад ДШУ и в дальнейшем должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений. Таким образом, он стремился собирать информацию о вооружениях, планах и операциях десантников Вооруженных Сил Украины.

По данным спецслужбы, чтобы выдать себя за капеллана, задержанный сделал фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий.

СБУ задержала киевлянина во время прохождения собеседования в штабе Командования украинских десантников.

Выяснилось, что чиновник был дистанционно завербован сотрудником Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ, связь с которым он поддерживал через анонимный чат в мессенджере. По данным СБУ, российская спецслужба давала ему "испытательные" задачи еще во время работы в военной администрации.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В обнародованном СБУ видео, которое, вероятно, киевлянин посылал сотруднику российской спецслужбы, мужчина доказывает, что предоставленная им информация реальна и называет украинских десантников "рагулями", утверждает, "если вы уничтожите 50-100" из них, "при этом уничтожив систему управления по документации, компьютеры, вы усложните жизнь "рагулятине"". Задержанный говорит, что "мы вас все ждем, приходите".

Киевлянин уведомлен о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Если вина будет доказана, псевдокапеллану грозит пожизненное заключение.

14 марта на Харьковщине СБУ заявила, что задержала местного жителя, который готовил диверсии на объектах Укрзализныци и шпионил за украинской армией.

В тот же день СБУ сообщила о разоблачении в Николаеве информатора российской Федеральной службы безопасности.

25 марта СБУ заявила о задержании "крота", который пытался устроиться в Нацполицию и планировал передавать россиянам информацию, прежде всего, о подразделениях Гвардии наступления.

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