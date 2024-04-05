Готовили удар по ВСУ в Одесской области. СБУ утверждает, что взяла иностранцев — видео

Мужчинам грозит до 12 лет за решеткой

Задержанные мужчины (Фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала двух иностранцев, якобы готовивших удар по штабу Сил обороны в Одесской области. Об этом заявили в пресс-службе органа.

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Спецслужащие утверждают, что для выполнения этой задачи российская агентура привлекла двух граждан из стран Южного Кавказа, проживавших в Одессе.

Отмечается, что мужчины разведывали места базирования украинских военнослужащих на южном направлении, чтобы зафиксировать их дислокацию на Google-картах.

После чего они собирали информацию о личном составе украинских военных, их военной технике и изучали особенности выполняемой работы, чтобы передать эти данные оккупантам, рассказали в СБУ.

Для фиксации потенциальных целей мужчины ходили по улицам Одессы и, используя свои связи с местными, пытались узнать информацию об украинских военных, отметили правоохранители.

В спецслужбе сообщили, что задержанные также создали в городе общественную организацию, которая якобы имела целью помогать легализовывать иностранных граждан в Украине, однако на самом деле там пытались завербовывать людей в сеть вражеских информаторов.

Получив все необходимые от мужчин данные, россияне планировали осуществить ракетно-дроновую атаку по военной инфраструктуре города и боевым позициям ВСУ, говорится в сообщении спецслужбы.

СБУ заявила, что задержала мужчин при выполнении доразведки возле одного из объектов. На месте у мужчин также изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с россиянами.

Задержанным сообщили о подозрении и арестовали. В случае доказательства вины они могут сесть в тюрьму до 12 лет.