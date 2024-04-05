Готували удар по штабу Сил оборони на Одещині. СБУ заявила, що взяла іноземців — фото

Чоловікам загрожує до 12 років за ґратами

Затримані чоловіки (Фото: пресслужба СБУ)

Служба безпеки України стверджує, що затримала двох іноземців, які нібито готували удар по штабу Сил оборони в Одеській області. Про це заявили у пресслужбі органу.

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Спецслужбовці стверджують, що для виконання цього завдання російська агентура залучила двох громадян із країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі.

Зазначається, що чоловіки здійснювали розвідку місць базування українських військовослужбовців на південному напрямку, щоб зафіксувати їх дислокацію на Google-картах.

Після чого вони збирали інформацію про особовий склад українських військових, їхню військову техніку та вивчали особливості виконуваної роботи, аби передати ці дані окупантам, розповіли в СБУ.

Для фіксації потенційних цілей, чоловіки ходили вулицями Одеси та, використовуючи свої зв'язки з місцевими, намагалися дізнатися інформацію про українських військових, зазначили правоохоронці.

У спецслужбі повідомили, що затримані також створили у місті громадську організацію, яка нібито мала на меті допомагати легалізовувати іноземних громадян в Україні, проте насправді там намагались вербувати людей до мережі ворожих інформаторів.

Отримавши всі необхідні від чоловіків дані, росіяни планували здійснити ракетно-дронову атаку по військовій інфраструктурі міста та бойових позиціях ЗСУ, йдеться у повідомленні спецслужби.

СБУ заявила, що затримала чоловіків під час виконання дорозвідки біля одного з об'єктів. На місці у чоловіків також вилучили мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з росіянами.

Затриманим повідомили про підозру та арештували. У разі доведення провини, вони можуть сісти у тюрму до 12 років.