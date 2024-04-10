СБУ задержала бывшего "регионала" Лукьянова. Говорит, что хотел сбежать из Украины – фото
Служба безопасности Украины утверждает, что задержала бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, пытавшегося сбежать из Украины. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет о Владиславе Лукьянове.
60-летний экс-депутат был задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области, сообщили в СБУ.
Оттуда, как утверждают правоохранители, Лукьянов пытался уехать за границу как лицо непризывного возраста.
По данным следствия, в 2020 году он стал депутатом горсовета Бахмута от запретного ОПЗЖ. После частичной оккупации Бахмута Лукьянов якобы решил сотрудничать с врагом и "перерегистрировал" собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству.
Кроме того, добавляет СБУ, экс-депутат предоставил спецслужбам врага доступ к имеющемуся оборудованию, благодаря чему ФСБ смогла контролировать интернет-активность местных жителей.
Сам Лукьянов переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в отдаленном режиме, утверждают правоохранители.
СБУ отметила, что задержанный также распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов", тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, воюющие против Украины.
Ему сообщили подозрение в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. В случае доказательства вины Лукьянову грозит заключение.
- 11 марта 2024 года СБУ задержала Светлану Сикорскую – супругу бывшего члена Партии Регионов. Утверждается, что она собирала информацию об украинских военных объектах и передавала ее российским спецслужбам.
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