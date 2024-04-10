СБУ задержала бывшего "регионала" Лукьянова. Говорит, что хотел сбежать из Украины – фото

60-летний экс-депутат был задержан возле пограничного пункта пропуска в Одесской области, откуда он хотел выехать в соседнюю страну

Владислав Лукьянов (Фото: Источник LIGA.net в правоохранительных органах)

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, пытавшегося сбежать из Украины. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет о Владиславе Лукьянове.

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60-летний экс-депутат был задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области, сообщили в СБУ.

Оттуда, как утверждают правоохранители, Лукьянов пытался уехать за границу как лицо непризывного возраста.

По данным следствия, в 2020 году он стал депутатом горсовета Бахмута от запретного ОПЗЖ. После частичной оккупации Бахмута Лукьянов якобы решил сотрудничать с врагом и "перерегистрировал" собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству.

Кроме того, добавляет СБУ, экс-депутат предоставил спецслужбам врага доступ к имеющемуся оборудованию, благодаря чему ФСБ смогла контролировать интернет-активность местных жителей.

Сам Лукьянов переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в отдаленном режиме, утверждают правоохранители.

СБУ отметила, что задержанный также распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов", тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, воюющие против Украины.

Ему сообщили подозрение в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. В случае доказательства вины Лукьянову грозит заключение.

Фото: Источники LIGA.net в правоохранительных органах

СПРАВКА Лукьянов был одним из публичных спикеров команды беглого экс-президента Лукьянов был одним из публичных спикеров команды беглого экс-президента Виктора Януковича . В Раде VII созыва он участвовал в массовых драках в сессионном зале, когда "регионалы" продвигали ратификацию харьковских соглашений, разблокирование президиума от БЮТ и тому подобное. После Майдана Лукьянов вернулся на Донбасс, где весной 2014 года поддерживал боевиков и сепаратистов во время захвата ими органов власти.

11 марта 2024 года СБУ задержала Светлану Сикорскую – супругу бывшего члена Партии Регионов. Утверждается, что она собирала информацию об украинских военных объектах и передавала ее российским спецслужбам.

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