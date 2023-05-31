Сенатор Грем: Очікую на реальні успіхи України в контрнаступі. ATACMS стали б у нагоді
Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що очікує на реальні успіхи України в контрнаступі та вважає, що далекобійні ракети ATACMS надали додаткову допомогу Збройним Силам України. Про це він написав у Twitter.
Грем написав серію твітів за підсумками зустрічі з радником національної безпеки Великобританії Тімом Берроу.
"У нас є спільна думка, що Україна перевершила всі очікування, а російські війська в Україні знекровлені та ослаблені", – написав сенатор.
Він підкреслив, що США повинні продовжувати допомагати Україні, щоб вона могла досягти максимального ефекту у боротьбі проти країни-агресора.
"Чекаю на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати незмінну відданість, щоб досягти максимального ефекту", – сказав Грем.
За його словами, у розмові з Берроу він зазначив, що британські ракети Storm Shadow виявилися неймовірно ефективними, а підтримка з боку британського парламенту непохитною.
"У нас є спільна думка, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – підвищать успіх України на полі бою", – заявив Грем і додав, що дуже пишаюся британськими союзниками.
- 27 травня 2023 року Грем заявив , що США мають надати Україні касетні боєприпаси та додаткову далекобійну артилерію для контрнаступу.
- Він зазначив, що "ніколи не був таким оптимістичним щодо можливості українців піти в наступ і повернути свою територію".
- 28 травня слідчий комітет РФ порушив проти Грема кримінальну справу за нібито висловлювання, що ліквідація росіян – "краща трата грошей" для США. У відповідь Грем висміяв росіян і зазначив, що гнів путінського режиму йому "приносить радість".
- 30 травня президент США Джо Байден заявив, що питання можливої передачі Україні ракет ATACMS "все ще у грі".
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