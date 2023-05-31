Сенатор Грем: Очікую на реальні успіхи України в контрнаступі. ATACMS стали б у нагоді

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що очікує на реальні успіхи України в контрнаступі та вважає, що далекобійні ракети ATACMS надали додаткову допомогу Збройним Силам України. Про це він написав у Twitter.

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Грем написав серію твітів за підсумками зустрічі з радником національної безпеки Великобританії Тімом Берроу.

"У нас є спільна думка, що Україна перевершила всі очікування, а російські війська в Україні знекровлені та ослаблені", – написав сенатор.

Він підкреслив, що США повинні продовжувати допомагати Україні, щоб вона могла досягти максимального ефекту у боротьбі проти країни-агресора.

"Чекаю на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати незмінну відданість, щоб досягти максимального ефекту", – сказав Грем.

За його словами, у розмові з Берроу він зазначив, що британські ракети Storm Shadow виявилися неймовірно ефективними, а підтримка з боку британського парламенту непохитною.

"У нас є спільна думка, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – підвищать успіх України на полі бою", – заявив Грем і додав, що дуже пишаюся британськими союзниками.

ДОВІДКА . ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрілянини від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS . ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрілянини від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

27 травня 2023 року Грем заявив , що США мають надати Україні касетні боєприпаси та додаткову далекобійну артилерію для контрнаступу.

Він зазначив, що "ніколи не був таким оптимістичним щодо можливості українців піти в наступ і повернути свою територію".

28 травня слідчий комітет РФ порушив проти Грема кримінальну справу за нібито висловлювання, що ліквідація росіян – "краща трата грошей" для США. У відповідь Грем висміяв росіян і зазначив, що гнів путінського режиму йому "приносить радість".

30 травня президент США Джо Байден заявив, що питання можливої передачі Україні ракет ATACMS "все ще у грі".

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