Сенатор Грэм: Ожидаю реальных успехов Украины в контрнаступлении. ATACMS пригодились бы

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что ожидает реальных успехов Украины в контрнаступлении и считает, что дальнобойные ракеты ATACMS оказались дополнительную помощь Вооруженным Силам Украины. Об этом он написал в Twitter.

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Грэм написал серию твитов по итогам встречи с советником по национальной безопасности Великобритании Тимом Бэрроу.

"У нас есть общее мнение, что Украина превзошла все ожидания, а российские войска в Украине обескровлены и ослаблены", – написал сенатор.

Он подчеркнул, что США должны продолжать помогать Украине, чтобы она могла добиться максимального эффекта в борьбе против страны-агрессора.

"Ожидаю реальных успехов Украины в контрнаступлении, но мы должны демонстрировать неизменную приверженность, чтобы добиться максимального эффекта", – сказал Грэм.

По его словам, в разговоре с Бэрроу он отметил, что британские ракеты Storm Shadow оказались невероятно эффективными, а поддержка со стороны британского парламента – непоколебимой.

"У нас есть общее мнение, что дополнительные ракеты большой дальности – ATACMS – повысят успех Украины на поле боя", – заявил Грэм и добавил, что очень горжусь британскими союзниками.

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS . ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

27 мая 2023 года Грэм заявил, что США должны предоставить Украине кассетные боеприпасы и дополнительную дальнобойную артиллерию для контрнаступления.

Он отметил, что "никогда не был таким оптимистичным по поводу способности украинцев пойти в наступление и вернуть свою территорию".

28 мая следственный комитет РФ возбудил против Грэма уголовное дело за якобы высказывание, что ликвидация россиян – "лучшая трата денег" для США. В ответ Грэм высмеял россиян и отметил, что гнев путинского режима ему "приносит радость".

30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос возможной передачи Украине ракет ATACMS "все еще в игре".

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