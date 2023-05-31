Сенатор Грэм: Ожидаю реальных успехов Украины в контрнаступлении. ATACMS пригодились бы
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что ожидает реальных успехов Украины в контрнаступлении и считает, что дальнобойные ракеты ATACMS оказались дополнительную помощь Вооруженным Силам Украины. Об этом он написал в Twitter.
Грэм написал серию твитов по итогам встречи с советником по национальной безопасности Великобритании Тимом Бэрроу.
"У нас есть общее мнение, что Украина превзошла все ожидания, а российские войска в Украине обескровлены и ослаблены", – написал сенатор.
Он подчеркнул, что США должны продолжать помогать Украине, чтобы она могла добиться максимального эффекта в борьбе против страны-агрессора.
"Ожидаю реальных успехов Украины в контрнаступлении, но мы должны демонстрировать неизменную приверженность, чтобы добиться максимального эффекта", – сказал Грэм.
По его словам, в разговоре с Бэрроу он отметил, что британские ракеты Storm Shadow оказались невероятно эффективными, а поддержка со стороны британского парламента – непоколебимой.
"У нас есть общее мнение, что дополнительные ракеты большой дальности – ATACMS – повысят успех Украины на поле боя", – заявил Грэм и добавил, что очень горжусь британскими союзниками.
- 27 мая 2023 года Грэм заявил, что США должны предоставить Украине кассетные боеприпасы и дополнительную дальнобойную артиллерию для контрнаступления.
- Он отметил, что "никогда не был таким оптимистичным по поводу способности украинцев пойти в наступление и вернуть свою территорию".
- 28 мая следственный комитет РФ возбудил против Грэма уголовное дело за якобы высказывание, что ликвидация россиян – "лучшая трата денег" для США. В ответ Грэм высмеял россиян и отметил, что гнев путинского режима ему "приносит радость".
- 30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос возможной передачи Украине ракет ATACMS "все еще в игре".
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