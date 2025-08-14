Сенатор Грем вважає, що Трамп створив умови для справедливого припинення війни

Ліндсі Грем (Фото: ALEX WROBLEWSKI/EPA)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, співавтор законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для чесного та справедливого припинення війни. Про це він написав у мережі Х.

"Президент Трамп щиро прагнув покласти край цій війні, і я вважаю, що він створив умови для чесного та справедливого припинення кровопролиття в Україні", – заявив сенатор.

На думку Грема, Трамп "чітко дав зрозуміти, що прагне миру, а не приниження".

"Він не сидітиме осторонь, якщо вбивства триватимуть", – написав конгресмен.

Як приклад можливих дій американського лідера Грем навів запровадження 50% тарифу для Індії за купівлю російських нафти та газу.

"Це справді змінило правила гри", – вважає Грем.