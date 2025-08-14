Сенатор Грэм считает, что Трамп создал условия для справедливого прекращения войны

Линдси Грэм (Фото: ALEX WROBLEWSKI/EPA)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, соавтор законопроекта о жестких санкциях против России, заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для честного и справедливого прекращения войны. Об этом он написал в сети Х.

"Президент Трамп искренне стремился положить конец этой войне, и я считаю, что он создал условия для честного и справедливого прекращения кровопролития в Украине", – заявил сенатор.

По мнению Грэма, Трамп "четко дал понять, что стремится к миру, а не к унижению".

"Он не будет оставаться в стороне, если убийства будут продолжаться", – написал конгрессмен.

В качестве примера возможных действий американского лидера Грэм привел введение 50% тарифа для Индии за покупку российских нефти и газа.

"Это действительно изменило правила игры", – считает Грэм.