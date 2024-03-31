Сербське МВС: Затримали українця на кордоні з чвертю мільйона євро

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Сербські правоохоронці затримали громадянина України через підозри у відмиванні коштів – на кордоні у нього знайшли заховані в автівці 265 090 євро. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.

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Імені українського громадянина не повідомляється – лише ініціали С. В. та рік народження – 1976-й.

Чоловіка затримали у зв'язку з підозрами у вчиненні кримінального правопорушення – відмиванні коштів.

На в'їзді до Сербії з Хорватії поліція знайшла в автівці Chevrolet, якою керував підозрюваний 265 090 євро – вони були заховані в перегородці багажника, стверджує відомство.

Чоловіка затримали на 48 годин, після чого його буде доставлено до прокуратури з повідомленням про кримінальне провадження, підсумовує МВС Сербії.

11 червня 2023 року ексгенерала СБУ Наумова та його водія, громадянина Німеччини, затримали на кордоні з Північною Македонією. У машині виявлено 600 000 євро, $125 000 і два цінні смарагди. На суді колишній чиновник СБУ заперечував звинувачення слідства та стверджував, що це були його особисті гроші. 29 липня агентство Reuters повідомило, що Наумова підозрюють у держзраді та переданні секретів про безпеку ЧАЕС. ДБР повідомило Наумову про підозру у шахрайстві.

29 вересня Вищий суд міста Ніш засудив Наумова до року в'язниці за звинуваченням у відмиванні грошей. За словами його адвоката, сторона захисту оскаржуватиме це рішення.

3 січня 2024 року стало відомо, що у Сербії випустили на волю Наумова.

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