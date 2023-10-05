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Радіо Свобода: Сербія остаточно відмовила Україні в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 18:44
Радіо Свобода: Сербія остаточно відмовила Україні в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова - Фото
Андрій Наумов (Фото: Радіо Свобода)

Сербський Апеляційний суд підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який ще раніше відмовив Україні в екстрадиції ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо невидавання Наумова на запит України, пояснюють журналісти.

Україна направила Сербії запит про екстрадицію Наумова в середині жовтня 2022 року. Його підозрюють у шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн грн, а також у "привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем".

Сам Наумов виступав проти екстрадиції, оскільки стверджував, що в такому випадку його безпека буде під загрозою.

6 липня Вищий суд у Ниші, що на півдні Сербії, ухвалив рішення про відхилення клопотання України про екстрадицію посадовця, а Апеляційний суд підтвердив цю постанову 29 вересня.

29 вересня Вищий суд міста Ниш також засудив Наумова до року тюрми за звинуваченням у відмиванні грошей. За словами його адвоката, сторона захисту оскаржуватиме це рішення.

  • 11 червня 2023 року Наумова та його водія, громадянина Німеччини, затримали на кордоні з Північною Македонією. У машині виявлено 600 000 євро, $125 000 і два цінні смарагди. На суді колишній посадовець СБУ заперечував звинувачення слідства й стверджував, що це були його особисті гроші, повідомляє Радіо Свобода.

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Мілана Головань
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