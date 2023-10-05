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Радио Свобода: Сербия окончательно отказала Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 18:44
Радио Свобода: Сербия окончательно отказала Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова - Фото
Андрей Наумов (Фото: СБУ)

Сербский Апелляционный суд подтвердил решение Высшего суда первой инстанции, еще ранее отказавшего Украине в экстрадиции экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода.

Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии о невыдаче Наумова по запросу Украины, объясняют журналисты.

Украина направила Сербии запрос об экстрадиции Наумова в середине октября 2022 года. Его подозревают в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн грн, а также в "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, злоупотреблении властью или служебным положением".

Сам Наумов выступал против экстрадиции, поскольку утверждал, что в этом случае его безопасность будет под угрозой.

6 июля Высший суд в Нише, на юге Сербии, принял решение об отклонении ходатайства Украины об экстрадиции чиновника, а Апелляционный суд подтвердил это постановление 29 сентября.

29 сентября Высший суд города Ниш также приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. По словам его адвоката, сторона защиты будет оспаривать это решение.

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Милана Головань
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