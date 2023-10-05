Радио Свобода: Сербия окончательно отказала Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова

Сербский Апелляционный суд подтвердил решение Высшего суда первой инстанции, еще ранее отказавшего Украине в экстрадиции экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода.

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Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии о невыдаче Наумова по запросу Украины, объясняют журналисты.

Украина направила Сербии запрос об экстрадиции Наумова в середине октября 2022 года. Его подозревают в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн грн, а также в "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, злоупотреблении властью или служебным положением".

Сам Наумов выступал против экстрадиции, поскольку утверждал, что в этом случае его безопасность будет под угрозой.

6 июля Высший суд в Нише, на юге Сербии, принял решение об отклонении ходатайства Украины об экстрадиции чиновника, а Апелляционный суд подтвердил это постановление 29 сентября.

29 сентября Высший суд города Ниш также приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. По словам его адвоката, сторона защиты будет оспаривать это решение.

30 марта 2022 года Схемы сообщили, что бывший топ-чиновник СБУ Наумов выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения, против него возбуждено дело. 31 марта Наумова лишили генеральского звания.

11 июня 2023 года Наумова и его водителя, гражданина Германии, задержали на границе с Северной Македонией. В машине обнаружено 600 000 евро, $125 000 и два ценных изумруда. На суде бывший чиновник СБУ отрицал обвинения следствия и утверждал, что это были его личные деньги, сообщает Радио Свобода.

29 июля агентство Reuters сообщило, что Наумова подозревают в госизмене и передаче секретов о безопасности ЧАЭС.

ГБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве.

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