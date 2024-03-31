Сербское МВД: Задержали украинца на границе с четвертью миллиона евро

Иллюстративное фото: Depositphotos

Сербские правоохранители задержали гражданина Украины из-за подозрений в отмывании средств – на границе у него нашли спрятанные в автомобиле 265 090 евро. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Имени украинского гражданина не сообщается – только инициалы С. В. и год рождения – 1976-й.

Мужчину задержали в связи с подозрениями в совершении уголовного правонарушения – отмывании средств.

На въезде в Сербию из Хорватии полиция нашла в автомобиле Chevrolet, которым управлял подозреваемый 265 090 евро, которые были спрятаны в перегородке багажника, утверждает ведомство.

Мужчину задержали на 48 часов, после чего он будет доставлен в прокуратуру с сообщением об уголовном производстве, заключает МВД Сербии.

11 июня 2023 экс-генерала СБУ Наумова и его водителя, гражданина Германии, задержали на границе с Северной Македонией. В машине обнаружено 600 000 евро, $125 000 и два ценных изумруда. На суде бывший чиновник СБУ возражал обвинениям следствия и утверждал, что это были его личные деньги. 29 июля агентство Reuters сообщило, что Наумова подозревают в госизмене и передаче секретов о безопасности ЧАЭС. ДБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве.

29 сентября Высший суд города Ниш приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. По словам его адвоката, сторона защиты будет оспаривать это решение.

3 января 2024 стало известно, что в Сербии выпустили на свободу Наумова.

Читайте также: Радио Свобода: Сербия окончательно отказала Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова