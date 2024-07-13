Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру – Зеленський

Саміту миру відбувся 15-16 червня у Швейцарії

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Тихоокеанська країна Папуа-Нова Гвінея приєдналась до комюніке Глобального саміту миру, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Президент наголосив, що країна посилила голос Океанії в миротворчих зусиллях. Він зазначив, що Україна продовжить працювати над розширенням участі країн із різних регіонів у цьому документі.

"Ціную цей значний внесок у відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права", – акцентував глава держави.

17 червня зникли підписи під спільним комюніке у двох країн – Іраку та Йорданії. Згодом заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив Радіо Свобода, що країни й не підписували комюніке, а їхня поява у списку підписантів була "технічним збоєм".

Також не підписали документ: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписала і Бразилія, але вона була спостерігачем на заході.

22 червня до комюніке, за підсумками Саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії, приєдналися дві нові держави – Барбадос та Маршаллові Острови.

Повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалог між усіма сторонами" для досягнення миру.

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