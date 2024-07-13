Еще одна страна присоединилась к коммюнике Саммита мира – Зеленский

Саммит мира состоялся 15-16 июня в Швейцарии

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Тихоокеанская страна Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира, сообщил президент Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что страна укрепила голос Океании в миротворческих усилиях. Он отметил, что Украина продолжит работу по расширению участия стран из различных регионов в этом документе.

"Ценю этот значительный вклад в восстановление уважения к Уставу ООН и международному праву", – подчеркнул глава государства.

17 июня исчезли подписи под совместным коммюнике в двух странах – Ираке и Иордании. Впоследствии заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил Радио Свобода, что страны и не подписывали коммюнике, а их появление в списке подписантов было "техническим сбоем".

Также не подписали документ: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Не подписала и Бразилия, но она была наблюдателем на мероприятии.

22 июня в коммюнике, по итогам Саммита мира, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии, присоединились два новых государства – Барбадос и Маршалловы Острова.

Полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

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