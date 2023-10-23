Схеми: Обвинувачений у держзраді регіонал Єфремов утік до Росії та живе в елітному ЖК у Москві
Ексглава фракції Партії регіонів у Раді Олександр Єфремов, якого звинувачують у держзраді, втік з України після початку повномасштабного вторгнення РФ через Словаччину, з'ясували журналісти Схем. За їхніми даними, зараз колишній нардеп зареєструвався та проживає у Москві в елітних апартаментах, де понад 650 кв. м житлоплощі вартістю близько $4 млн записано на його сина Ігоря Єфремова.
Після виходу із СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон, багаторазово їздив до РФ через пункт пропуску Бачівськ у Сумській області, причому востаннє це було у лютому 2022 року (поїхав 4 лютого, повернувся 19-го).
18 березня 2022-го соратник утікача Януковича, позбавленого в Україні статусу президента, поїхав поїздом через КПП "Чоп" ("Страж") на кордоні зі Словаччиною, й не повернувся.
У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою Москва, Чапаєвський провулок, 3, де розташований елітний ЖК "Тріумф-Палас", другий за висотою хмарочос у РФ після "Москва Сіті".
Журналісти з'ясували, що ексдепутат має індивідуальний податковий номер, а також страховий номер у РФ (дозволяє отримувати пенсію).
Схеми поговорили з Офісом генпрокурора; з'ясувалося, що 69-річний Єфремов – у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався. На запитання щодо місцеперебування там не відповіли. За словами співрозмовника в ОГП, судові засідання у справі не призначалися, "що, ймовірно, обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська".
Сам він спілкуватися зі Схемами відмовився.
Одним з адвокатів Єфремова був Андрій Смирнов, нині – заступник голови Офісу президента. У лютому 2023-го він пояснив, що хотів гонорари.
- У 2016 році Єфремов обіцяв у суді, що залишати країну не має наміру.
- Тоді ж колишній нардеп ПР Ландік заявив, що Єфремов нібито домовлявся про захоплення регіону з росіянами. А колишній керівник облуправління міліції Гуславський стверджував, що той "загрожував референдумом".
- 2017 року в Генпрокуратурі заявили, що, за даними ФБР, Єфремов вивів за кордон мільйони доларів.
- 2019-го Єфремов розповів про стосунки з президентом Зеленським.
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