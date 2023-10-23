Схеми: Обвинувачений у держзраді регіонал Єфремов утік до Росії та живе в елітному ЖК у Москві

Ексглава фракції Партії регіонів у Раді Олександр Єфремов, якого звинувачують у держзраді, втік з України після початку повномасштабного вторгнення РФ через Словаччину, з'ясували журналісти Схем. За їхніми даними, зараз колишній нардеп зареєструвався та проживає у Москві в елітних апартаментах, де понад 650 кв. м житлоплощі вартістю близько $4 млн записано на його сина Ігоря Єфремова.

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Після виходу із СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон, багаторазово їздив до РФ через пункт пропуску Бачівськ у Сумській області, причому востаннє це було у лютому 2022 року (поїхав 4 лютого, повернувся 19-го).

18 березня 2022-го соратник утікача Януковича, позбавленого в Україні статусу президента, поїхав поїздом через КПП "Чоп" ("Страж") на кордоні зі Словаччиною, й не повернувся.

У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою Москва, Чапаєвський провулок, 3, де розташований елітний ЖК "Тріумф-Палас", другий за висотою хмарочос у РФ після "Москва Сіті".

Журналісти з'ясували, що ексдепутат має індивідуальний податковий номер, а також страховий номер у РФ (дозволяє отримувати пенсію).

ДОВІДКА. Єфремов – один із лідерів з'їзду сепаратистів у Сіверськодонецьку у 2004 році. З 2006 року його тричі обирали до Ради. Після обрання у 2010 році . Єфремов – один із лідерів з'їзду сепаратистів у Сіверськодонецьку у 2004 році. З 2006 року його тричі обирали до Ради. Після обрання у 2010 році Віктора Януковича президентом Єфремов очолив фракцію ПР, був головою її луганського обласного осередку. Слідство вважає , що він причетний до створення терористичної організації Луганська народна республіка, а також сприяв захопленню Росією адмінбудівель у Луганську та СБУ у 2014 році. Крім цього, його звинувачують у держзраді. Справа зупинилася на стадії судового розгляду. Вийшов з-під варти у 2019-му після трьох років перебування у СІЗО Старобільська. Спочатку його відпустили під домашній арешт, потім – під особисте зобов'язання, а потім цей запобіжний захід не продовжили

Схеми поговорили з Офісом генпрокурора; з'ясувалося, що 69-річний Єфремов – у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався. На запитання щодо місцеперебування там не відповіли. За словами співрозмовника в ОГП, судові засідання у справі не призначалися, "що, ймовірно, обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська".

Сам він спілкуватися зі Схемами відмовився.

Одним з адвокатів Єфремова був Андрій Смирнов, нині – заступник голови Офісу президента. У лютому 2023-го він пояснив, що хотів гонорари.

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