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Схемы: Обвиняемый в госизмене регионал Ефремов сбежал в РФ, живет в элитном ЖК в Москве

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 13:34
Схемы: Обвиняемый в госизмене регионал Ефремов сбежал в РФ, живет в элитном ЖК в Москве - Фото
Александр Ефремов (фото - LIGA.net)

Экс-глава фракции Партии регионов в Раде Александр Ефремов, который обвиняется в госизмене, сбежал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ через Словакию, выяснили журналисты Схем. По их данным, сейчас бывший нардеп зарегистрировался и проживает в Москве в элитных апартаментах, где более 650 кв. м жилплощади стоимостью около $4 млн записанной на его сына Игоря Ефремова.

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После выхода из СИЗО Ефремов начал регулярно выезжать за границу, многократно ездил в РФ через пункт пропуска Бачевск в Сумской области, причем в последний раз это было в феврале 2022 года (уехал 4 февраля, вернулся 19-го).

18 марта 2022 года соратник беглого Януковича, лишенного в Украине статуса президента, уехал на поезде через КПП "Чоп" ("Страж") на границе со Словакией, и не вернулся.

Таблиця: Схеми

В России Ефремов регистрировал свое место жительства по адресу Москва, Чапаевский переулок, 3, где расположен элитный ЖК "Триумф-Палас", второй по высоте небоскреб в РФ после "Москва Сити".

Журналисты выяснили, что у экс-депутата есть индивидуальный налоговый номер, а также страховой номер в РФ (позволяет получать пенсию).

СПРАВКА. Ефремов – один из лидеров съезда сепаратистов в Северодонецке в 2004 году. С 2006 года его трижды избирали в Раду. После избрания в 2010 году Виктора Януковича президентом Ефремов возглавил фракцию ПР, был главой ее луганской областной ячейки. Следствие считает, что он причастен к созданию террористической организации Луганская народная республика, а также способствовал захвату Россией админзданий в Луганске и СБУ в 2014 году. Помимо этого, его обвиняют в госизмене. Дело застопорилось на стадии судебного разбирательства. Вышел из-под стражи в 2019-м после трех лет пребывания в СИЗО Старобельска. Сначала его отпустили под домашний арест, потом – под личное обязательство, а затем эту меру пресечения не продлили.

Схемы поговорили с Офисом генпрокурора; выяснилось, что 69-летний Ефремов – в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся. На вопросы о местонахождении там не ответили. По словам собеседника в ОГП, судебные заседания по делу не назначались, "что, вероятно, обусловлено временной оккупацией Старобельска".

Сам он общаться со Схемами отказался.

Одним из адвокатов Ефремова был Андрей Смирнов, ныне – замглавы Офиса президента. В феврале 2023-го он объяснил, что хотел гонораров.

Євген Пилипенко
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