Схемы: Обвиняемый в госизмене регионал Ефремов сбежал в РФ, живет в элитном ЖК в Москве
Экс-глава фракции Партии регионов в Раде Александр Ефремов, который обвиняется в госизмене, сбежал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ через Словакию, выяснили журналисты Схем. По их данным, сейчас бывший нардеп зарегистрировался и проживает в Москве в элитных апартаментах, где более 650 кв. м жилплощади стоимостью около $4 млн записанной на его сына Игоря Ефремова.
После выхода из СИЗО Ефремов начал регулярно выезжать за границу, многократно ездил в РФ через пункт пропуска Бачевск в Сумской области, причем в последний раз это было в феврале 2022 года (уехал 4 февраля, вернулся 19-го).
18 марта 2022 года соратник беглого Януковича, лишенного в Украине статуса президента, уехал на поезде через КПП "Чоп" ("Страж") на границе со Словакией, и не вернулся.
В России Ефремов регистрировал свое место жительства по адресу Москва, Чапаевский переулок, 3, где расположен элитный ЖК "Триумф-Палас", второй по высоте небоскреб в РФ после "Москва Сити".
Журналисты выяснили, что у экс-депутата есть индивидуальный налоговый номер, а также страховой номер в РФ (позволяет получать пенсию).
Схемы поговорили с Офисом генпрокурора; выяснилось, что 69-летний Ефремов – в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся. На вопросы о местонахождении там не ответили. По словам собеседника в ОГП, судебные заседания по делу не назначались, "что, вероятно, обусловлено временной оккупацией Старобельска".
Сам он общаться со Схемами отказался.
Одним из адвокатов Ефремова был Андрей Смирнов, ныне – замглавы Офиса президента. В феврале 2023-го он объяснил, что хотел гонораров.
- В 2016 году Ефремов обещал в суде, что покидать страну не намерен.
- Тогда же бывший нардеп ПР Ландик заявил, что Ефремов якобы договаривался о захвате региона с россиянами. А бывший руководитель облуправления милиции Гуславский утверждал, что тот "угрожал референдумом".
- В 2017 году в Генпрокуратуре заявили, что, по данным ФБР, Ефремов вывел за границу миллионы долларов.
- В 2019-м Ефремов рассказал об отношениях с президентом Зеленским.
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