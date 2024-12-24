Шість головних новин країни та світу на 23:00 24 грудня
- Росія вдарила балістикою по житловому будинку у Кривому Розі, є поранені – фото. Вдень 24 грудня Росія вдарила по Кривому Рогу, пошкоджено житловий будинок. Одна людина загинула, 15 поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
- Кабмін продовжив на місяць усі бронювання через кібератаку на реєстри. Кабінет міністрів вирішив автоматично продовжити на один місяць усі відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації, які були чинними станом на 19 грудня. Це пов'язано з тимчасовим призупиненням роботи державних реєстрів через кібератаку, йдеться у постанові №1489 і коментарі Міністерства економіки.
- The Economist: Україна розробляє крилату ракету "Трембіта", здатну бити по Москві. Україна розробляє нову крилату ракету "Трембіта", здатну досягати стратегічних цілей РФ. Водночас розробники планують збільшити радіус дії, щоб зброя долітала до Москви, пише The Economist із посиланням на українських військових, знайомих з цим питанням.
- У Середземному морі після вибуху затонув російський суховантаж "Урса Майор". Радіограма іспанської рятувальної служби повідомила, що російський суховантаж "Урса Майор", який вийшов із Санкт-Петербурга 11 грудня, затонув у західній частині Середземного моря. За інформацією видання La Verdad, 14 членів екіпажу врятували та доставили до порту Картахени, ще двох моряків вважають зниклими безвісти.
- В Україні хочуть легалізувати кальян-бари: у Раді зареєстрували законопроєкт. 6 грудня 2024 року народні депутати від партії Слуга народу зареєстрували проєкт Закону №12288, спрямований на легалізацію використання кальянів у закладах ресторанного господарства. Авторами законопроєкту стали Мар’ян Заблоцький, Олексій Мовчан, Андрій Клочко, Георгій Мазурашу та Мар’яна Безугла.
- Какао-боби стали найприбутковішим товаром 2024 року, обійшовши навіть біткоїн. Какао-боби стали найприбутковішим серед основних сировинних товарів у 2024 році, перевершивши навіть біткоїн та фондовий ринок США. Ціни на них більш ніж подвоїлися, пише MarketWatch.
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