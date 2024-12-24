Шесть главных новостей страны и мира на 23:00 24 декабря
- Россия ударила баллистикой по жилому дому в Кривом Роге, есть раненые – фото. Днем 24 декабря Россия ударила по Кривому Рогу, поврежден жилой дом. Один человек погиб, 15 ранены, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
- Кабмин продлил на месяц все бронирования из-за кибератаки на реестры. Кабинет министров решил автоматически продлить на один месяц все отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, действующие по состоянию на 19 декабря. Это связано с временной приостановкой работы государственных реестров из-за кибератаки, говорится в постановлении №1489 и комментарии Министерства экономики.
- The Economist: Украина разрабатывает крылатую ракету "Трембита", способную бить по Москве. Украина разрабатывает новую крылатую ракету "Трембита", способную достигать стратегических целей РФ. В то же время разработчики планируют увеличить радиус действия, чтобы оружие долетало до Москвы, пишет The Economist со ссылкой на украинских военных, знакомых с этим вопросом.
- В Средиземном море после взрыва затонул российский сухогруз "Урса Майор". Радиограмма испанской спасательной службы сообщила, что вышедший из Санкт-Петербурга 11 декабря российский сухогруз "Урса Майор" затонул в западной части Средиземного моря. По информации издания La Verdad, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахены, еще два моряка считаются пропавшими без вести.
- В Украине хотят легализовать кальян-бары: в Раде зарегистрировали законопроект. 6 декабря 2024 народные депутаты от партии Слуга народа зарегистрировали проект Закона №12288, направленный на легализацию использования кальянов в заведениях ресторанного хозяйства. Авторами законопроекта стали Марьян Заблоцкий, Алексей Мовчан, Андрей Клочко, Георгий Мазурашу и Марианна Безуглая.
- Какао-бобы стали самым прибыльным товаром в 2024 году, обойдя даже биткоин. Какао-бобы стали самым прибыльным среди основных сырьевых товаров в 2024 году, превзойдя даже биткоин и фондовый рынок США. Цены на них более чем удвоились, пишет MarketWatch.
Читайте также тексты дня:
Цены на газ без транзита. Возрастут ли они для промышленности и населения
Как современной женщине добиться успеха и избежать выгорания: советы бизнес-тренера
Почему дроны, а не пехота, стабилизируют фронт
Торговое сальдо и интервенция НБУ. Что повлияет на курс гривни в 2025 году
Новый закон о страховании авто. Что изменится с первого января
Пятерка самых кассовых рождественских фильмов в истории: классика праздничного кино
ТікТок как оружие: почему пора задуматься над его запретом
Управление командой-2025: какие тренды нужно учесть бизнесу
Как правильно говорить с человеком, который переживает утрату
Какую свинью Путин готовится подложить Трампу на день его инаугурации