Шесть главных новостей страны и мира на 23:00 24 декабря
Удар по Кривому Рогу (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
  1. Россия ударила баллистикой по жилому дому в Кривом Роге, есть раненые – фото. Днем 24 декабря Россия ударила по Кривому Рогу, поврежден жилой дом. Один человек погиб, 15 ранены, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
  2. Кабмин продлил на месяц все бронирования из-за кибератаки на реестры. Кабинет министров решил автоматически продлить на один месяц все отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, действующие по состоянию на 19 декабря. Это связано с временной приостановкой работы государственных реестров из-за кибератаки, говорится в постановлении №1489 и комментарии Министерства экономики.
  3. The Economist: Украина разрабатывает крылатую ракету "Трембита", способную бить по Москве. Украина разрабатывает новую крылатую ракету "Трембита", способную достигать стратегических целей РФ. В то же время разработчики планируют увеличить радиус действия, чтобы оружие долетало до Москвы, пишет The Economist со ссылкой на украинских военных, знакомых с этим вопросом.
  4. В Средиземном море после взрыва затонул российский сухогруз "Урса Майор". Радиограмма испанской спасательной службы сообщила, что вышедший из Санкт-Петербурга 11 декабря российский сухогруз "Урса Майор" затонул в западной части Средиземного моря. По информации издания La Verdad, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахены, еще два моряка считаются пропавшими без вести.
  5. В Украине хотят легализовать кальян-бары: в Раде зарегистрировали законопроект. 6 декабря 2024 народные депутаты от партии Слуга народа зарегистрировали проект Закона №12288, направленный на легализацию использования кальянов в заведениях ресторанного хозяйства. Авторами законопроекта стали Марьян Заблоцкий, Алексей Мовчан, Андрей Клочко, Георгий Мазурашу и Марианна Безуглая.
  6. Какао-бобы стали самым прибыльным товаром в 2024 году, обойдя даже биткоин. Какао-бобы стали самым прибыльным среди основных сырьевых товаров в 2024 году, превзойдя даже биткоин и фондовый рынок США. Цены на них более чем удвоились, пишет MarketWatch.

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