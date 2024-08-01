Шість головних новин України та світу на 21:00 1 серпня

Масштабний обмін ув’язненими між РФ та Заходом, Сирський визнав незначні просування Росії на фронті, українець завоював срібло на Олімпіаді

Джо Байден (Фото: EPA)

1.Офіційно. Байден заявив про вдалий обмін увʼязненими: з РФ звільнено 16 осіб. Президент США Джо Байден заявив про вдалий обмін увʼязненими з Росією, в межах якого РФ передала Штатам американців Евана Гершковича, Пола Вілана та інших. Заяву опубліковано на сайті Білого дому (детальніше).

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2. Сирський визнав незначні просування Росії на фронті. Але позиції постійно змінюються. На деяких ділянках фронту росіяни мають незначний успіх, але це відбувається ціною значних втрат і суттєво не змінює ситуацію на полі бою. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (детальніше).

3. Український стрілець Сергій Куліш завоював срібло на Олімпіаді у Парижі. 31-річний український стрілець Сергій Куліш виборов друге місце у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки на Олімпійських іграх у Парижі. Він завоював срібло у фіналі стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів (детальніше).

4. "З 14 бригад укомплектовано три". Зеленський озвучив причину просування росіян на фронті. Російські окупаційні війська мають можливість просуватися на фронті, оскільки в українській армії довго триває комплектація бригад. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю французьким журналістам (детальніше).

5. Кабмін скористався законом про мораторій: Україна не виплатить відсотки за євробондами. Кабінет міністрів скористався законом, який дозволяє йому тимчасово призупинити виплати за державним боргом на період переговорів про реструктуризацію. Про це повідомляється на сайті Кабміну (детальніше).

6. США вперше після довгої паузи дають гроші в бюджет України: підписано грант на $3,9 млрд. Міністерство фінансів і Світовий банк підписали угоду, яка дозволить Україні найближчим часом отримати від США грант у розмірі $3,9 млрд для фінансування бюджетних видатків. Про це повідомила пресслужба Мінфіну (детальніше).

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