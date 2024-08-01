Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 1 августа

Масштабный обмен заключенными между РФ и Западом, Сырский признал незначительные продвижения России на фронте, украинец завоевал серебро на Олимпиаде

Джо Байден (Фото: EPA)

1. Официально. Байден заявил об удачном обмене заключенными: из РФ освобождены 16 человек. Президент США Джо Байден заявил об удачном обмене заключенными с Россией, в рамках которого РФ передала Штатам американцев Эвана Гершковича, Пола Уилана и других. Заявление опубликовано на сайте Белого дома (подробнее).

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2. Сырский признал незначительные продвижения России на фронте. Но позиции постоянно меняются. На некоторых участках фронта россияне имеют незначительный успех, но это происходит ценой значительных потерь и существенно не меняет ситуацию на поле боя. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (подробнее).

3. Украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде в Париже. 31-летний украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Париже. Он завоевал серебро в финале стрельбы из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров (подробнее).

4. "Из 14 бригад укомплектовано три". Зеленский озвучил причину продвижения россиян на фронте. Российские оккупационные войска могут продвигаться на фронте, поскольку в украинской армии долго длится комплектация бригад. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью французским журналистам (подробнее).

5. Кабмин воспользовался законом о моратории: Украина не выплатит проценты по евробондам. Кабинет министров воспользовался законом, позволяющим ему временно приостановить выплаты по государственному долгу на период переговоров о реструктуризации. Об этом сообщается на сайте Кабмина (подробнее).

6. США впервые после долгой паузы дают деньги в бюджет Украины: подписан грант на $3,9 млрд. Министерство финансов и Всемирный банк подписали соглашение, которое позволит Украине в ближайшее время получить от США грант в размере $3,9 млрд для финансирования бюджетных расходов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина (подробнее).

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