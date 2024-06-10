Шість головних новин України та світу на 21:00 10 червня

ЗСУ уразили ракетні комплекси С-400 та С-300 в окупованому Криму, Мустафа Найєм подав у відставку, Зеленський спростував окупацію Рижівки

С-400 (Фото: ресурс окупантів)

1.ЗСУ уразили ракетні комплекси С-400 та С-300 в окупованому Криму – Генштаб. Сили оборони уразили російські зенітні ракетні комплекси С-400 та С-300 у тимчасово окупованому Криму, повідомив Генеральний штаб ЗСУ (детальніше).

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2. Мустафа Найєм подав у відставку через "постійну протидію і спротив". Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм подав у відставку, заявивши про "постійну протидію і спротив" (детальніше).

3. У Рижівці немає російських військових, а ворожий прапор знищено – Зеленський. Російська армія спробувала реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка в Сумській області, станом на ранок 10 червня у населеному пункті ворога немає. Про це заявив президент Володимир Зеленський (детальніше).

4. Саміт миру: від половини із нинішніх 90 країн-учасниць приїде вище керівництво. 90 країн та організацій, половина з яких є європейськими, підтвердили участь у Глобальному саміті миру 15-16 червня. Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерд під час пресконференції у Берні, передає американське видання The Washington Post (детальніше).

5. Росія тричі вгатила КАБами по Харкову: поранено вісім людей – з'явилися фото. Росія вчергове атакувала Харків – скинула на обласний центр керовані авіаційні бомби. Про це повідомив мер Ігор Терехов (детальніше).

6. Бахматюк програв Нацбанку 1,8 млрд грн в суді. Рішення набрало законної сили. Київський апеляційний суд 5 червня відмовив у задоволенні скарги ексвласника ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка на рішення стягнути з нього як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку. Про це повідомила пресслужба НБУ (детальніше).

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