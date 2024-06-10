Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 10 июня

ВСУ поразили ракетные комплексы С-400 и С-300 в оккупированном Крыму, Мустафа Найем подал в отставку, Зеленский опроверг оккупацию Рыжевки

С-400 (Фото: ресурс оккупантов)

1. ВСУ поразили ракетные комплексы С-400 и С-300 в оккупированном Крыму – Генштаб. Силы обороны поразили российские зенитные ракетные комплексы С-400 и С-300 во временно оккупированном Крыму, сообщил Генеральный штаб ВСУ (подробнее).

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2. Мустафа Найем подал в отставку из-за "постоянного противодействия и сопротивления". Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку, заявив о "постоянном противодействии и сопротивлении" (подробнее).

3. В Рыжевке нет российских военных, а вражеский флаг уничтожен – Зеленский. Российская армия попыталась реализовать пропагандистскую операцию в селе Рыжевка в Сумской области, на утро 10 июня в населенном пункте врага нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).

4. Саммит мира: от половины из нынешних 90 стран-участниц приедет высшее руководство. 90 стран и организаций, половина из которых европейские, подтвердили участие в Глобальном саммите мира 15-16 июня. Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амерд во время пресс-конференции в Берне, передает американское издание The Washington Post (подробнее).

5. Россия трижды ударила КАБами по Харькову: ранены восемь человек – появились фото. Россия в очередной раз атаковала Харьков – сбросила на областной центр управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов (подробнее).

6. Бахматюк проиграл Нацбанку 1,8 млрд грн в суде. Решение вступило в законную силу. Киевский апелляционный суд 5 июня отказал в удовлетворении жалобы экс-владельца ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка на решение взыскать с него в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ (подробнее).

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