Шість головних новин України та світу на 21:00 16 вересня

Данія передасть ЗСУ F-16, Україна кличе до Курської області ООН і Червоний Хрест, РФ продала крадене українське зерно на $1 млрд

Данський F-16 (Фото: Bo Amstrup/EPA)

1. Данія передасть Україні ще F-16 до кінця року. До кінця року для України буде нове постачання винищувачів F-16 від Данії. Про це після візиту до України повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр оборони Королівства Трольс Лунд Пульсен, передає місцеве медіа DR (детальніше).

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2. Україна кличе до Курської області ООН і Червоний Хрест. Україна закликала Організацію Об’єднаних Націй і Червоний Хрест долучитися до гуманітарних заходів на території Курської області РФ, де вже понад місяць триває операція Збройних Сил України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ (детальніше).

3. Росія продала крадене українське зерно на мільярд доларів – WSJ. З 2022 року Росія разом із союзниками реалізували крадене з окупованих територій України зерно на майже $1 млрд, повідомляє The Wall Street Journal (детальніше).

4. Стихійне лихо в Європі: затопило міста та села, загинули та зникли люди – фото, відео. Центральна та Східна Європа зіштовхнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені цими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина. Внаслідок негоди є загиблі та зниклі безвісти, про що пишуть, зокрема, Reuters, BBC та The Guardian (детальніше).

5. Підвищення податків. Законопроєкт підготували до повторного першого читання: що змінилося. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про підвищення податків №11416-д для повторного розгляду в першому читанні. Про це повідомив його голова Данило Гетманцев (детальніше).

6. Міноборони автоматизує видавання повісток: генеруватимуть в Оберіг, доставить Укрпошта. Міністерство оборони працює над тим, щоб автоматизувати видавання повісток: документ генеруватимуть у реєстрі "Оберіг", а доставлятиме його Укрпошта. Про це у подкасті DOU розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий (детальніше).

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