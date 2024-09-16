Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 16 сентября

Датский F-16 (Фото: Bo Amstrup/EPA)

1. Дания передаст Украине еще F-16 до конца года. До конца года для Украины будут новые поставки истребителей F-16 от Дании. Об этом после визита в Украину сообщил вице-премьер-министр – министр обороны Королевства Троэльс Лунд Поульсен, передает местное медиа DR (подробнее).

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2. Украина зовет в Курскую область ООН и Красный Крест. Украина призвала Организацию Объединенных Наций и Красный Крест присоединиться к гуманитарным мерам на территории Курской области РФ, где уже более месяца идет операция Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (подробнее).

3. Россия продала украденное украинское зерно на миллиард долларов – WSJ. С 2022 года Россия вместе с союзниками реализовали краденое с оккупированных территорий Украины зерно почти на $1 млрд, сообщает The Wall Street Journal (подробнее).

4. Стихийное бедствие в Европе: затопило города и села, погибли и исчезли люди – фото, видео. Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес сильные дожди и наводнения в эти выходные: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия. В результате непогоды есть погибшие и пропавшие без вести, о чем пишут, в частности, Reuters, BBC и The Guardian (подробнее).

5. Повышение налогов. Законопроект подготовили к повторному первому чтению: что изменилось. Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект о повышении налогов №11416-д для повторного рассмотрения в первом чтении. Об этом сообщил его глава Даниил Гетманцев (подробнее).

6. МО автоматизирует выдачу повесток: будут генерировать в Оберіг, доставит Укрпошта. Министерство обороны работает над тем, чтобы автоматизировать выдачу повесток: документ намерены генерировать в реестре "Оберіг", а доставлять его будет Укрпошта. Об этом в подкасте DOU рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой (подробнее).

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