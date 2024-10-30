Шість головних новин України та світу на 21:00 30 жовтня

Наслідки атаки на Київ (Фото: ДСНС)

1. У Києві уламки російських дронів спричинили пожежі, дев'ятеро постраждалих – фото. В ніч проти 30 жовтня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Київ, внаслідок падіння уламків на житловий будинок у Солом'янському районі постраждали люди. Про це повідомили у столичній військовій адміністрації.

2. Рада заблокувала підвищення зарплат прокурорам. Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Про це повідомив нардеп від партії Голос Ярослав Железняк.

3. США оголосили про новий пакет санкцій проти Росії: у списку – племінниця Путіна. Міністерство фінансів США і Державний департамент США у середу, 30 жовтня, оголосили (тут і тут) новий пакет санкцій проти Росії, куди потрапили близько 400 осіб і організацій. Серед них – заступниця міністра оборони Росії Анна Цивільова, яку російські медіа називають двоюрідною племінницею Володимира Путіна.

4. Україна розробила план часткового відкриття повітряного простору. Україна розробила план часткового відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. Дорожню мапу представили у Варшаві, повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

5. Ми могли б захопити атомну станцію біля Курська, але не стали – Зеленський. Сили оборони могли б захопити атомну станцію біля Курська, але не стали цього робити, щоб не уподібнюватися Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

6. Зеленський заявив, що ЗМІ "злили" інформацію про план України отримати ракети Tomahawk. Інформація про те, що Україна у рамках Плану перемоги хоче отримати від США крилаті ракети дальнього радіуса дії Tomahawk, була секретною, але медіа "злили" її. Про це на пресконференції з журналістами країн Північної Європи заявив президент Володимир Зеленський.

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