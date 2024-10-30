Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 30 октября

Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС)

1. В Киеве обломки российских дронов вызвали пожары, девять пострадавших – фото. В ночь на 30 октября российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками Киев, в результате падения обломков на жилой дом в Соломенском районе пострадали люди. Об этом сообщили в столичной военной администрации.

2. Рада заблокировала повышение зарплат прокурорам. Верховная Рада поддержала правку, отменяющую повышение зарплат прокурорам на 37%. Об этом сообщил нардеп от партии Голос Ярослав Железняк.

3. США объявили о новом пакете санкций против России: в списке – племянница Путина. Министерство финансов США и Государственный департамент США в среду, 30 октября, объявили (здесь и здесь) новый пакет санкций против России, куда попали около 400 человек и организаций. Среди них – заместитель министра обороны России Анна Цивилева, которую российские медиа называют двоюродной племянницей Владимира Путина.

4. Украина разработала план частичного открытия воздушного пространства. Украина разработала план частичного открытия воздушного пространства в условиях военного положения. Дорожную карту представили в Варшаве, сообщает Министерство развития общин и территорий.

5. Мы могли бы захватить атомную станцию возле Курска, но не стали – Зеленский. Силы обороны могли бы захватить атомную станцию возле Курска, но не стали этого делать, чтобы не уподобляться России. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

6. Зеленский заявил, что СМИ "слили" информацию о плане Украины получить ракеты Tomahawk. Информация о том, что Украина в рамках Плана победы хочет получить от США крылатые ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk, была секретной, но медиа "слили" ее. Об этом на пресс-конференции с журналистами стран Северной Европы заявил президент Владимир Зеленский.

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