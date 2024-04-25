Шість головних новин України та світу на 22:00 25 квітня

РФ цілеспрямовано б'є по залізниці, Європарламент визнав вибори в Росії фарсом, Сольський подав у відставку, скандал із видаванням документів за кордоном

Фото - Telegram-канал Синєгубова

1. Росія цілеспрямовано б'є по залізниці. Серед працівників УЗ є загиблі й поранені — фото. Російські війська 25 квітня завдали ударів по залізничній інфраструктурі. У Донецькій області загинули троє залізничників. Четверо працівників Укрзалізниці отримали осколкові поранення та контузії (детальніше).

2. Європарламент визнав вибори в Росії фарсом і застеріг Грузію від ухвалення закону про "іноагентів". 25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними та назвав їх "фарсовою виставою". Також ЄП ухвалив резолюцію із закликом до Європейського Союзу не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів" (детальніше).

3. Міністр аграрної політики подав у відставку після підозри НАБУ. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський подав у відставку після отримання у вівторок підозри від Національного антикорупційного бюро (детальніше).

4. Найбільший банк Грузії виходить на ринок України. Є дозвіл АМКУ. Антимонопольний комітет дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити платіжний сервіс Fondy в Україні. Угода буде оформлена через придбання лондонською TBC International Holdings Limited ("дочка" TBC Bank Group) української фінансової компанії "Елаєнс" та ірландської фірми Fondy Payments Ltd (детальніше).

5. Крім дітей до 12 років: у Варшаві припинили видавати документи українцям. У МЗС прокоментували. Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у місті Варшава з 23 квітня припинив видавання документи українцям. Виняток – діти до 12 років. В організації пояснили зупинення видавання паспортів тим, що наразі не працює система (детальніше).

6. У РФ раділи "захопленню" заводу в Красногорівці, але ЗСУ спростували й вбили окупанта з триколором. Українські сили спростували інформацію про нібито захоплення росіянами вогнетривкого заводу в Красногорівці Донецької області. Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило про знищення окупанта, який розгорнув на території заводу російський триколор (детальніше).

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