Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 25 апреля

РФ целенаправленно бьет по ж/д, Европарламент признал выборы в России фарсом, Сольский подал в отставку, скандал с выдачей документов за границей

Фото - Telegram-канал Синегубова

1. Россия целенаправленно бьет по железной дороге. Среди работников УЗ есть погибшие и раненые — фото. Российские войска 25 апреля нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре. В Донецкой области погибли три железнодорожника. Четверо работников Укрзалізниці получили осколочные ранения и контузии (подробнее).

2. Европарламент признал выборы в России фарсом и предостерег Грузию от принятия закона об "иноагентах". 25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными и назвал их "фарсовым спектаклем". Также ЕП принял резолюцию с призывом к Европейскому Союзу не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране примут законопроект об "иноагентах" (подробнее).

3. Министр аграрной политики подал в отставку после подозрения НАБУ. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал в отставку после получения во вторник подозрения от Национального антикоррупционного бюро (подробнее).

4. Крупнейший банк Грузии выходит на рынок Украины. Есть разрешение АМКУ. Антимонопольный комитет разрешил крупнейшему банку Грузии TBC купить платежный сервис Fondy в Украине. Соглашение будет оформлено через приобретение лондонской TBC International Holdings Limited ("дочка" TBC Bank Group) украинской финансовой компании "Элайенс" и ирландской фирмы Fondy Payments Ltd (подробнее).

5. Кроме детей до 12 лет: в Варшаве перестали выдавать документы украинцам. В МИД прокомментировали. Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" в городе Варшава с 23 апреля прекратил выдачу документов украинцам. Исключение – дети до 12 лет. В организации объяснили остановку выдачи паспортов тем, что сейчас не работает система (подробнее).

6. В РФ радовались "захвату" завода в Красногоровке, но ВСУ опровергли и убили оккупанта с триколором. Украинские силы опровергли информацию о якобы захвате россиянами огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области. Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила об уничтожении оккупанта, который развернул на территории завода российский триколор (подробнее).

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