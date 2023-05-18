Сходження товарних вагонів у Криму. Ці колії використовуються і для перевезення зброї – ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що тими самими коліями, де сьогодні внаслідок вибуху перекинулись російські товарні вагони, перевозять також озброєння. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Тими самими коліями перевозять, напевно, і інші речі, зокрема зброю, БК, бронетехніку... Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують", – сказав Юсов.

Він зазначив, що інфраструктура працюватиме безпечно, коли Крим повернеться під контроль України.

"Поки там російські терористи, спокою не буде", – вважає розвідник.

За словами Юсова, після повномасштабного вторгнення у багатьох мешканців Криму, включно з деякими етнічними росіянами, "з'явилася надія, що тепер нарешті буде розв'язка, Україна поверне Крим, а Росія програє".

Раніше сьогодні російські пропагандисти повідомили, що у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму внаслідок вибуху з рейок зійшли вагони із зерном.

Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, всі ворожі цілі знищені.

Також ударів завдано по Бахмуту, Херсону та Одесі.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.