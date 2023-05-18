RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сходження товарних вагонів у Криму. Ці колії використовуються і для перевезення зброї – ГУР

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 11:45
Сходження товарних вагонів у Криму. Ці колії використовуються і для перевезення зброї – ГУР - Фото
Фото - російські Telegram-канали

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що тими самими коліями, де сьогодні внаслідок вибуху перекинулись російські товарні вагони, перевозять також озброєння. Про це він сказав у ефірі телемарафону. 

"Тими самими коліями перевозять, напевно, і інші речі, зокрема зброю, БК, бронетехніку... Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують", – сказав Юсов.

Він зазначив, що інфраструктура працюватиме безпечно, коли Крим повернеться під контроль України.

"Поки там російські терористи, спокою не буде", – вважає розвідник. 

За словами Юсова, після повномасштабного вторгнення у багатьох мешканців Криму, включно з деякими етнічними росіянами, "з'явилася надія, що тепер нарешті буде розв'язка, Україна поверне Крим, а Росія програє".

Раніше сьогодні російські пропагандисти повідомили, що  у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму внаслідок вибуху з рейок зійшли вагони із зерном. 

  • Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, всі ворожі цілі знищені.
  • Також ударів завдано по Бахмуту, Херсону та Одесі.
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримгурандрій юсов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 