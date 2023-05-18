Сходження товарних вагонів у Криму. Ці колії використовуються і для перевезення зброї – ГУР
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що тими самими коліями, де сьогодні внаслідок вибуху перекинулись російські товарні вагони, перевозять також озброєння. Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Тими самими коліями перевозять, напевно, і інші речі, зокрема зброю, БК, бронетехніку... Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують", – сказав Юсов.
Він зазначив, що інфраструктура працюватиме безпечно, коли Крим повернеться під контроль України.
"Поки там російські терористи, спокою не буде", – вважає розвідник.
За словами Юсова, після повномасштабного вторгнення у багатьох мешканців Криму, включно з деякими етнічними росіянами, "з'явилася надія, що тепер нарешті буде розв'язка, Україна поверне Крим, а Росія програє".
Раніше сьогодні російські пропагандисти повідомили, що у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму внаслідок вибуху з рейок зійшли вагони із зерном.
- Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, всі ворожі цілі знищені.
- Також ударів завдано по Бахмуту, Херсону та Одесі.
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