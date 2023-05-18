Сход с рельсов товарных вагонов в Крыму. Эти пути используются для перевозки оружия – ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что по тем же путям, где сегодня в результате взрыва перевернулись российские товарные вагоны, перевозят также вооружение. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи, в том числе оружие, БК, бронетехнику... Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь временно не функционируют", – сказал Юсов.

Он отметил, что инфраструктура будет работать безопасно, когда Крым вернется под контроль Украины.

"Пока там российские террористы, покоя не будет", – считает разведчик.

По словам Юсова, после полномасштабного вторжения у многих жителей Крыма, включая некоторых этнических россиян, "появилась надежда, что теперь, наконец, будет развязка, Украина вернет Крым, а Россия проиграет".

Ранее сегодня российские пропагандисты сообщили, что в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма в результате взрыва с рельсов сошли вагоны с зерном.

Ночью российские кафиры снова атаковали Киев ракетами. По предварительной информации, все вражеские цели уничтожены.

Также удары нанесены по Бахмуту, Херсону и Одессе.

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