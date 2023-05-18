UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сход с рельсов товарных вагонов в Крыму. Эти пути используются для перевозки оружия – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 11:45
Сход с рельсов товарных вагонов в Крыму. Эти пути используются для перевозки оружия – ГУР - Фото
Фото - российские Telegram-каналы

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что по тем же путям, где сегодня в результате взрыва перевернулись российские товарные вагоны, перевозят также вооружение. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи, в том числе оружие, БК, бронетехнику... Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь временно не функционируют", – сказал Юсов.

Он отметил, что инфраструктура будет работать безопасно, когда Крым вернется под контроль Украины.

"Пока там российские террористы, покоя не будет", – считает разведчик.

По словам Юсова, после полномасштабного вторжения у многих жителей Крыма, включая некоторых этнических россиян, "появилась надежда, что теперь, наконец, будет развязка, Украина вернет Крым, а Россия проиграет".

Ранее сегодня российские пропагандисты сообщили, что в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма в результате взрыва с рельсов сошли вагоны с зерном.

  • Ночью российские кафиры снова атаковали Киев ракетами. По предварительной информации, все вражеские цели уничтожены.
  • Также удары нанесены по Бахмуту, Херсону и Одессе.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крымгурандрей юсов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 