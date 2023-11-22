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Шольц та Мелоні закликали Путіна припинити війну: Цікаво, що він мав це слухати

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22.11.2023, 21:12
Шольц та Мелоні закликали Путіна припинити війну: Цікаво, що він мав це слухати - Фото
Джорджа Мелоні та Олаф Шольц (Фото: ЕРА, Filip Singer)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявили на пресконференції у Берліні, що особисто закликали російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з України, передає Barrons. Всі троє брали участь у віртуальному саміті G20.

"Я закликав до того, щоби президент Путін завершив свою агресію та вивів свої війська з території України, щоби війна зрештою завершилася. Ми це зробили. Було також цікаво, що Путін мав це вислухати", – сказав Шольц.

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували перелік заяв Путіна на саміті. Зокрема, він традиційно збрехав, що Кремль нібито не відмовлявся від мирних переговорів з Україною, а Київ "не хоче миру".

Мелоні своєю чергою зазначила, що сьогоднішні заяви Путіна про готовність до пошуку миру можна було б вітати, але "мир і вторгнення не можуть співіснувати", і російський диктатор "міг би легко довести своє прагнення миру, якби відкликав своїх солдатів".

"Ми чітко підтвердили свою позицію: сказали, що Росія могла б завершити війну. Для цього вона має вивести війська і таким чином відновити територіальну цілісність України", – заявила вона.

  • На минулому саміті, що відбувся у вересні 2023 року, члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.
  • У попередній декларації G20 в Індонезії у листопаді 2022-го йшлося про агресію Російської Федерації проти України.

Читайте також: Financial Times: Компромісна щодо України заява G20 змусить деякі країни тиснути на Росію

Мілана Головань
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