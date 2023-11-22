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Шольц и Мелони призвали Путина прекратить войну: Интересно, что он должен был это слушать

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22.11.2023, 21:12
Шольц и Мелони призвали Путина прекратить войну: Интересно, что он должен был это слушать - Фото
Джорджа Мелони и Олаф Шольц (Фото: ЕРА, Filip Singer)

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Джорджа Мелони заявили на пресс-конференции в Берлине, что лично призвали российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины, передает Barrons. Все трое участвовали в виртуальном саммите G20.

"Я призвал к тому, чтобы президент Путин завершил свою агрессию и вывел свои войска с территории Украины, чтобы война в конце концов завершилась. Мы это сделали. Было также интересно, что Путин должен был это выслушать", – сказал Шольц.

Российские пропагандистские СМИ опубликовали перечень заявлений Путина на саммите. В частности он традиционно соврал, что Кремль якобы не отказывался от мирных переговоров с Украиной, а Киев "не хочет мира".

Мелони в свою очередь отметила, что сегодняшние заявления Путина о готовности к поиску мира можно было бы приветствовать, но "мир и вторжение не могут сосуществовать", и российский диктатор "мог бы легко доказать свое стремление к миру, если бы отозвал своих солдат".

"Мы четко подтвердили свою позицию: сказали, что Россия могла бы завершить войну. Для этого она должна вывести войска и, таким образом, восстановить территориальную целостность Украины", – заявила она.

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Милана Головань
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