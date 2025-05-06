Шольц залишається канцлером Німеччини попри урочисті проводи

Дата повторного голосування у Бундестазі за нового канцлера ще не визначена

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц залишається на посаді попри те, що вже відбулася офіційна церемонія його проводів. Також продовжують працювати міністри його уряду. Про це повідомляє Spiegel.

Як зазначає видання, у зв'язку із провалом голосування за Фрідріха Мерца, який мав стати новим канцлером, діє стаття 69 Основного Закону країни. Вона передбачає, що федеральний канцлер продовжує виконувати свої посадові обов'язки "до призначення його наступника".

Міністри федерального уряду також залишаться на своїх посадах як виконувачі обов'язків.

Наразі невідомо, коли відбудуться повторне голосування за нового канцлера. Спочатку другий тур планувалося провести пізніше у вівторок, 6 травня.

Однак, за інформацією Spiegel, більш вірогідною датою є середа, 7 травня.

На думку виконувача обов'язків голови парламентської групи Лівої партії Серена Пельманна, Мерц втратив популярність через порушення передвиборчих обіцянок.

"Він отримав історично безпрецедентний ляпас за свою угоду з АдГ ("ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини. – Ред.) щодо біженців та за порушення своїх передвиборчих обіцянок", – сказав Пельманн.

Він додав, що така поведінка "більше неприйнятна для деяких членів його власної коаліції".

Це вже друга політична криза у Німеччині за останній час. Пів року тому розпалася урядова коаліція Соціал-демократичної партії Німеччини, партії Зелених і Вільної демократичної партії, відома як "світлофор". Після цього у Німеччині пройшли дострокові вибори до Бундестагу.