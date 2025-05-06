Шольц остается канцлером Германии, несмотря на торжественные проводы

Дата повторного голосования в Бундестаге нового канцлера еще не определена

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц остается в должности, несмотря на то, что уже состоялась официальная церемония его проводов. Также продолжают работу министры его правительства. Об этом сообщает Spiegel.

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Как отмечает издание, в связи с провалом голосования за Фридриха Мерца , который должен был стать новым канцлером, действует статья 69 Основного Закона страны. Она предполагает, что федеральный канцлер продолжает исполнять свои должностные обязанности "до назначения его преемника".

Министры федерального правительства также останутся на своих должностях как исполняющие обязанности.

Пока неизвестно, когда состоятся повторное голосование за нового канцлера. Первоначально второй тур планировалось провести позже во вторник, 6 мая.

Однако, по информации Spiegel, более вероятной датой является среда, 7 мая.

По мнению исполняющего обязанности главы парламентской группы Левой партии Серена Пельманна, Мерц потерял популярность из-за нарушения предвыборных обещаний.

"Он получил исторически беспрецедентную оплеуху за свое соглашение с АдГ ("ультраправая партия "Альтернатива для Германии. – Ред.) относительно беженцев и за нарушение своих предвыборных обещаний", – сказал Пельманн.

Он добавил, что такое поведение "больше неприемлемо для некоторых членов его собственной коалиции".

Это уже второй политический кризис в Германии за последнее время. Полгода назад распалась правительственная коалиция Социал-демократической партии Германии, партии Зеленых и Свободной демократической партии, известная как "светофор". После этого в Германии прошли досрочные выборы в Бундестаг.