ДПСУ не фіксує масового повернення українців зі США. Штати заявляли про видворення низки громадян

Фото: X / U.S. Immigration and Customs Enforcement

Міграційна та митна правоохоронна служба США (ICE) заявила про депортацію українських громадян на батьківщину, опублікувавши відповідні фото у своєму акаунті в соцмережі X. Згодом в українському прикордонному відомстві заявили LIGA.net, що не фіксують масового повернення українців зі Штатів.

"Ось фотографії перших хвилин повернення додому українських іноземців після їхнього видворення зі Сполучених Штатів", – йдеться у публікації.

Американське відомство не наводить інші деталі, зокрема, за що цих осіб депортували зі Штатів.

На фото видно український кордон та співробітників Державної прикордонної служби. LIGA.net звернулась до останньої по коментар.

ОНОВЛЕНО. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив LIGA.net, що відомство не фіксує, аби відбувалося масове повернення українців зі США.

"Кожна країна за порушення свого міграційного законодавства чи інших правопорушень має суверенні права вислати (повернути, видворити чи депортувати) іноземних громадян, які порушили міграційне законодавство під час перебування. Це стосується і України, і країн Європи, і США так й інших країн світу. При цьому може забезпечуватися супровід таких іноземців до країн походження та громадянського походження, в т.ч. і під час транзитного перевезення", – розповів чиновник.

Він наголосив, що країна, яка проводить депортацію, не завжди зобов'язана інформувати про процес уповноважені органи держави, до якої видворяють таких людей.

"Це стосується, наприклад, ситуацій коли особи документовані національним паспортними документами що дозволяють перетинати державні кордони. Якщо говорити про громадян України яких висилають чи видворяють міграційні органи інших країн, то вони оформляються на в'їзд в Україну на загальних підставах у прикордонному відношенні. Зазначаємо що громадяни України в жодному разі не можуть бути обмежені у конституційному праві повернутися в Україну", – розповів речник ДПСУ.

Він додав, що винятком з цього є процес екстрадиції, коли про передання людини повідомляють завчасно і її супроводжують правоохоронці.

Демченко зазначив, що з цих міркувань не може озвучити статистику щодо того, скільки українців були вислані та повернуті з інших держав міграційними органами за правопорушення.

"Видворити можуть і за порушення міграційного законодавства і за інші правопорушення під час перебування в різних країнах. Так же і ми до речі видворяємо іноземців-правопорушників з України", – пояснив чиновник.