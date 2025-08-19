Штаты заявили о депортации нескольких украинских граждан – фото с границы

На кадрах американской стороны видно украинскую границу и сотрудников ГПСУ

Фото: X / U.S. Immigration and Customs Enforcement

Миграционная и таможенная правоохранительная служба США (ICE) заявила о депортации украинских граждан на родину, опубликовав соответствующие фото в своем аккаунте в соцсети X.

"Вот фотографии первых минут возвращения домой украинских иностранцев после их выдворения из Соединенных Штатов", – говорится в публикации.

Американское ведомство не приводит другие детали, в частности, за что этих лиц депортировали из Штатов.

На фото видно украинскую границу и сотрудников Государственной пограничной службы. LIGA.net обратилась к последней за комментарием.

