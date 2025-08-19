Штаты заявили о депортации нескольких украинских граждан – фото с границы
Миграционная и таможенная правоохранительная служба США (ICE) заявила о депортации украинских граждан на родину, опубликовав соответствующие фото в своем аккаунте в соцсети X.
"Вот фотографии первых минут возвращения домой украинских иностранцев после их выдворения из Соединенных Штатов", – говорится в публикации.
Американское ведомство не приводит другие детали, в частности, за что этих лиц депортировали из Штатов.
На фото видно украинскую границу и сотрудников Государственной пограничной службы. LIGA.net обратилась к последней за комментарием.
- 29 июля руководитель США Трамп заявил, что украинцам, которые искали безопасного убежища, могут позволить остаться в США до окончания полномасштабной войны России против Украины.
