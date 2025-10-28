Шведська компанія Saab ще не підписала з Україною контракт щодо виробництва літаків Gripen

Швеція та Україна наразі перебувають "на початку шляху", тому в компанії сподіваються отримати замовлення в майбутньому

Володимир Зеленський на тлі винищувача Gripen (Фото: ОП)

Шведська авіабудівна та оборонна компанія Saab поки не підписала контракт на виробництво винищувачів в Україні. Про це керівник відділу зв'язків з медіа Матіас Редстрем повідомив кореспондентці LIGA.net у Брюселі.

Компанія привітала лист про наміри, який минулого тижня був підписаний між Швецією та Україною щодо постачання близько 100 винищувачів Gripen. Редстрем зазначив, що ці літаки – винищувачі світового класу, до яких Україна вже деякий час "виявляє значний інтерес".

"Saab не підписала контракту та не отримувала замовлення щодо цієї угоди. Ми перебуваємо на початку процесу, який, сподіваємося, призведе до укладення контракту в майбутньому", – повідомили в компанії.

Разом із тим там зазначили, що мають добрі стосунки з українською оборонною промисловістю і раніше підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Radionix. Saab має намір співпрацювати з нею в галузі датчиків та оборонної електроніки.