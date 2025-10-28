Шведская компания Saab еще не подписала с Украиной контракт по производству Gripen

Швеция и Украина находятся "в начале пути", поэтому в компании надеются получить заказ в будущем

Владимир Зеленский на фоне истребителя Gripen (Фото: ОП)

Шведская авиастроительная и оборонная компания Saab пока не подписала контракт на производство истребителей в Украине. Об этом руководитель отдела связей с медиа Матиас Редстрем сообщил корреспонденту LIGA.net в Брюсселе.

Компания приветствовала письмо о намерениях, которое на прошлой неделе было подписано между Швецией и Украиной о поставке около 100 истребителей Gripen. Редстрем отметил, что эти самолеты – истребители мирового класса, к которым Украина уже некоторое время "проявляет значительный интерес".

"Saab не подписала контракт и не получала заказ по этой сделке. Мы находимся в начале процесса, который, надеемся, приведет к заключению контракта в будущем", – сообщили в компании.

Вместе с тем там отметили, что имеют хорошие отношения с украинской оборонной промышленностью и ранее подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Radionix. Saab намерена сотрудничать с ней в области датчиков и оборонной электроники.