Шведская компания Saab еще не подписала с Украиной контракт по производству Gripen
Шведская авиастроительная и оборонная компания Saab пока не подписала контракт на производство истребителей в Украине. Об этом руководитель отдела связей с медиа Матиас Редстрем сообщил корреспонденту LIGA.net в Брюсселе.
Компания приветствовала письмо о намерениях, которое на прошлой неделе было подписано между Швецией и Украиной о поставке около 100 истребителей Gripen. Редстрем отметил, что эти самолеты – истребители мирового класса, к которым Украина уже некоторое время "проявляет значительный интерес".
"Saab не подписала контракт и не получала заказ по этой сделке. Мы находимся в начале процесса, который, надеемся, приведет к заключению контракта в будущем", – сообщили в компании.
Вместе с тем там отметили, что имеют хорошие отношения с украинской оборонной промышленностью и ранее подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Radionix. Saab намерена сотрудничать с ней в области датчиков и оборонной электроники.
- 22 октября Украина и Швеция подписали письмо о намерениях о покупке минимум 100 самолетов Gripen для ВСУ. Первые истребители могут появиться уже в 2026 году в Украине, а оплатить их предлагают за счет замороженных активов РФ.
- 27 октября Saab AB Микаэл Юганссон в интервью Financial Times сообщил, что компания рассматривает вариант создать в Украине предприятие, на котором будут собирать истребители Gripen.
