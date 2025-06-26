Сікорський про переозброєння Німеччини: Потрібно створювати армію, яка зможе стримувати Путіна
План Німеччини щодо переозброєння не викликає занепокоєння у Польщі, а навпаки, вітається на тлі загрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю агентствам dpa, PAP та AFP, повідомляє n-tv.
"Ми хороші союзники, і ми повинні будувати збройні сили, які нікого не залякують, а скоріше стримують Путіна ", – сказав він.
За словами Сікорського, Польща розглядає переозброєння Німеччини як "невідкладний польсько-німецький виклик" для протидії загрозі з боку Росії. Зокрема, російським ракетам, які розташовані в Калінінграді, що межує з північним кордоном країни.
У тому ж інтерв'ю глава МЗС Польщі заявив, що гонитва озброєнь між Росією та Заходом може прискорити падіння режиму Путіна, як це сталося з СРСР.
- У березні польський дипломат попереджав, що Європа повинна бути готова до нової російської агресії до кінця десятиліття. За його словами, якщо РФ вдасться захопити Україну, то баланс сил у регіоні зміниться.
- У травні Сікорський заявив, що НАТО до 2030 року стане сильнішим, а Росія відчуватиме "жахливе похмілля". За його словами, Москва вирішила відмовитися від європейського курсу та намагається будувати свою "імперію".