Сікорський про переозброєння Німеччини: Потрібно створювати армію, яка зможе стримувати Путіна

Глава МЗС заявив, що Німеччина та Польща повинні протидіяти загрозам з боку Росії

Радослав Сікорський (Фото: EPA/Віктор Дабковський)

План Німеччини щодо переозброєння не викликає занепокоєння у Польщі, а навпаки, вітається на тлі загрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю агентствам dpa, PAP та AFP, повідомляє n-tv.

"Ми хороші союзники, і ми повинні будувати збройні сили, які нікого не залякують, а скоріше стримують Путіна ", – сказав він.

За словами Сікорського, Польща розглядає переозброєння Німеччини як "невідкладний польсько-німецький виклик" для протидії загрозі з боку Росії. Зокрема, російським ракетам, які розташовані в Калінінграді, що межує з північним кордоном країни.

У тому ж інтерв'ю глава МЗС Польщі заявив, що гонитва озброєнь між Росією та Заходом може прискорити падіння режиму Путіна, як це сталося з СРСР.