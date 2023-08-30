Сили оборони відбилися на трьох напрямках та знищили "Солнцепьок" росіян – мапа

Протягом доби українські сили відбили атаки окупантів в районі Бахмута, Донецька та Кремінної, а також знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок". Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Загалом протягом доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.

В районі Кремінної росіяни безуспішно наступали біля Новоєгорівки та Білогорівки.

В районі Бахмута противник намагався наступати біля Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки, Сили оборони відбилися.

В районі Донецька українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Українська авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Ракетники та артилеристи уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" противника.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепьок" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, ТОС-1А "Солнцепьок" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Читайте також: Наслідки атаки РФ на Київ: Працювала ППО, пожежі у двох районах, є загиблі та поранені

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.