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Сили оборони відбилися на трьох напрямках та знищили "Солнцепьок" росіян – мапа

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 08:02
Сили оборони відбилися на трьох напрямках та знищили
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби українські сили відбили атаки окупантів в районі Бахмута, Донецька та Кремінної, а також знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок". Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом протягом доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.

В районі Кремінної росіяни безуспішно наступали біля Новоєгорівки та Білогорівки.

Карта: deepstate

В районі Бахмута противник намагався наступати біля Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки, Сили оборони відбилися.

Карта: deepstate

В районі Донецька українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Українська авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Ракетники та артилеристи уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" противника.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепьок" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

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    Мілана Головань
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