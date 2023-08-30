Сили оборони відбилися на трьох напрямках та знищили "Солнцепьок" росіян – мапа
Протягом доби українські сили відбили атаки окупантів в районі Бахмута, Донецька та Кремінної, а також знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок". Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загалом протягом доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.
В районі Кремінної росіяни безуспішно наступали біля Новоєгорівки та Білогорівки.
В районі Бахмута противник намагався наступати біля Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки, Сили оборони відбилися.
В районі Донецька українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Українська авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Ракетники та артилеристи уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" противника.
- Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
- Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
- У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
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