Силы обороны отбили атаки на трех направлениях и уничтожили "Солнцепек" россиян – карта
В течение суток украинские силы отбили атаки оккупантов в районе Бахмута, Донецка и Кременной, а также уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Всего за сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений.
В районе Кременной россияне безуспешно наступали у Новоегоровки и Белогоровки.
В районе Бахмута противник пытался наступать у Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки, Силы обороны отбились.
В районе Донецка украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Ракетники и артиллеристы поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепок" противника.
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
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