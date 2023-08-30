Силы обороны отбили атаки на трех направлениях и уничтожили "Солнцепек" россиян – карта

В течение суток украинские силы отбили атаки оккупантов в районе Бахмута, Донецка и Кременной, а также уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Всего за сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений.

В районе Кременной россияне безуспешно наступали у Новоегоровки и Белогоровки.

В районе Бахмута противник пытался наступать у Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки, Силы обороны отбились.

В районе Донецка украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетники и артиллеристы поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепок" противника.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда русской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда русской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеированных во время боев против россиян.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

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